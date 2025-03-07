LiveScience: уникальное огромное озеро обнаружили в Долине Смерти

Фото: earthobservatory.nasa.gov

В североамериканской Долине Смерти обнаружили уникальное "временное" огромное озеро. Водоем возник в результате штормов, передает LiveScience.

Пустыня располагается на 86 метров ниже уровня моря, из-за чего там нередко образуются водоемы. При этом подобные озера высыхают в течение нескольких недель, однако новый водоем не высыхает уже несколько месяцев.

Его площадь составляет 10 на 5 километров, а глубина достигает 1 метра. По мнению ученых, данное озеро стало самым устойчивым за всю историю наблюдений.

Ранее турист из Бельгии получил ожоги третьей степени после прогулки босиком по песку в Долине Смерти. Его обувь либо потерялась, либо порвалась. На тот момент температура песка составляла 50 градусов.

Бригада скорой помощи доставила мужчину к вертолетной площадке, откуда его отвезли в медучреждение.