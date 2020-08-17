В Долине Смерти зафиксирована самая высокая температура на планете

Фото: АР/National Park Service

В Долине Смерти в Калифорнии автоматическая метеостанция зафиксировала температурный рекорд в +54,4 градуса. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что такая температура может стать самой высокой, зафиксированной на планете. В настоящее время ученые изучают данные, полученные в воскресенье, 16 августа.

Известно, что в этом же месте более ста лет назад – 10 июля 1913 года – была зафиксирована температура +56,6 градуса. Однако рекорд прошлого под сомнением, потому что инструменты измерения температуры тогда не обладали той же точностью, что в настоящее время.

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