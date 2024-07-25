Турист получил ожоги третьей степени после прогулки босиком в Долине Смерти

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Турист из Бельгии получил ожоги третьей степени после прогулки босиком по песку в Долине Смерти американского штата Калифорния. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что 42-летний мужчина носил шлепанцы. Во время прогулки его обувь либо потерялась, либо порвалась. На тот момент температура песка составляла 50 градусов. Семья мужчины позвала на помощь и привлекла других посетителей Долины Смерти, которые отнесли его на парковку.

Из-за высокой температуры воздуха вертолет не смог приземлиться в пустыне. В результате бригада скорой помощи доставила мужчину к вертолетной площадке, откуда его отвезли в медучреждение.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка получила ожоги 60% тела после отдыха на берегу Финского залива. Жительница Кировского района находилась под солнцем весь день, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ее якобы привезли подруги.

До этого жительница Санкт-Петербурга получила ожог 80% тела, когда попыталась загореть. Девушка около пяти часов провела на открытом солнце без подготовки и попала в реанимацию.