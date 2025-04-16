Ученый Богачев предупредил об усилении магнитной бури на Земле до уровня G3.3

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Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3.3, предупредил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с Агентством "Москва".

По словам ученого, данный уровень возмущения граничит между сильной и очень сильной бурей. Причиной усиления бури, уточнил Богачев, стало изменение магнитного поля Земли.

Магнитная буря началась в среду, 16 апреля. Ее продолжительность составит сутки, и продлится она до утра четверга, 17 апреля. По данным ученых, в первой половине дня четверга магнитосфера с вероятностью 55% будет оставаться неспокойной.

В связи с этим врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала подверженным влиянию магнитных бурь укрепить сосудистый тонус. Она рекомендовала увеличить физическую активность, принимать контрастные ванны и душ.