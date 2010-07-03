Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования способов борьбы против нищеты. Ее получили Майкл Креймер из США, Абиджит Банерджи из Индии и Эстер Дюфло из Франции.

Лауреатами премии по химии стали Джон Гудэнаф, Стэнли Уиттингэм и Акира Йосино. Их наградили за разработку литий-ионных батарей.

Премии по физике удостоили Джима Пиблза (Канада) – за теоретические открытия в физической космологии, Дидье Келоза и Мишеля Майора (из Швейцарии) – за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды.

Премию в области литературы в 2019 году получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Премии за 2018-й год присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук.