Критик оценил произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе

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Польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандке из Австрии благодаря своим социально-политическим и социально-культурным позициям соответствуют "нобелевскому канону". Такое мнение высказал российский литературный критик Николай Александров.

"Токарчук известна российскому читателю, по крайней мере, с 2007 года, когда ее впервые перевели на русский язык. Она отказывается от художественной ординарности и привычной нам литературы и привычной прозы", – рассказал ИА "НСН" критик.

Известность Петеру Хандке принесли пьеса "Оскорбление публики" (1966) и роман "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым". По мнению Александрова, автор получил награду благодаря его особому взгляду на происходящее в мире.

"Он существует в литературе уже достаточно давно, его романы известны уже полвека. Он достаточно критически смотрел на войну в Югославии, его точка зрения расходилась с общей позицией на Западе. Его позиция приводила иногда к достаточно серьезным скандалам. Это делает фигуру этого австрийского писателя достаточно заметной, яркой своеобразной", – заключил критик.

Ранее писатель и критик Михаил Бутов заявил, что Петера Хандке наградили с опозданием.

"Мне немножко странно, что он дождался награды именно сейчас, потому что формировал не наше, не нынешнее время, скажем прямо. Это период 70–80-х годов. Но, безусловно, он был крупной фигурой для того момента. Его вклад в европейскую культуру, мне кажется, заметен", – рассказал Бутов в интервью Москве 24.

Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей, которые сейчас применяются почти в каждом телефоне и другой технике. Лауреатами стали 97-летний американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японец Акира Есино. Награды им вручат 10 декабря в Стокгольме.

