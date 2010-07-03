Критик оценил произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе

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Польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандке из Австрии благодаря своим социально-политическим и социально-культурным позициям соответствуют "нобелевскому канону". Такое мнение высказал российский литературный критик Николай Александров.
"Токарчук известна российскому читателю, по крайней мере, с 2007 года, когда ее впервые перевели на русский язык. Она отказывается от художественной ординарности и привычной нам литературы и привычной прозы", – рассказал ИА "НСН" критик.
Известность Петеру Хандке принесли пьеса "Оскорбление публики" (1966) и роман "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым". По мнению Александрова, автор получил награду благодаря его особому взгляду на происходящее в мире.
"Он существует в литературе уже достаточно давно, его романы известны уже полвека. Он достаточно критически смотрел на войну в Югославии, его точка зрения расходилась с общей позицией на Западе. Его позиция приводила иногда к достаточно серьезным скандалам. Это делает фигуру этого австрийского писателя достаточно заметной, яркой своеобразной", – заключил критик.
Ранее писатель и критик Михаил Бутов заявил, что Петера Хандке наградили с опозданием.
"Мне немножко странно, что он дождался награды именно сейчас, потому что формировал не наше, не нынешнее время, скажем прямо. Это период 70–80-х годов. Но, безусловно, он был крупной фигурой для того момента. Его вклад в европейскую культуру, мне кажется, заметен", – рассказал Бутов в интервью Москве 24.
Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей, которые сейчас применяются почти в каждом телефоне и другой технике. Лауреатами стали 97-летний американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японец Акира Есино. Награды им вручат 10 декабря в Стокгольме.
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