Эксперты оценили творчество лауреата Нобелевской премии по литературе

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Эксперты оценили творчество лауреата Нобелевской премии в области литературы 2019 года. По мнению писателя и критика Михаила Бутова, австрийского драматурга Петера Хандке наградили с опозданием. Об этом эксперт рассказал в интервью Москве 24.
"Мне немножко странно, что он дождался награды именно сейчас, потому что формировал не наше, не нынешнее время, скажем прямо. Это период 70–80-х годов. Но, безусловно, он был крупной фигурой для того момента. Его вклад в европейскую культуру, мне кажется, заметен", – полагает Бутов.
По словам критика, в свое время творчество Хандке произвело впечатление и на российскую публику.
"Для русского читателя все это было практически самым радикальным и самым будоражащим не в политическом, а именно в социальном плане, в плане знакомства с тем, как мир в данный момент переживает свою жизнь", – пояснил Бутов.
Скептически к премии отнесся и писатель, профессор Института журналистики и литературного творчества Константин Ковалев-Случевский.
"Никто не интересуется мнениями профессионалов-критиков, литературоведов, а собирается некая комиссия, которая присуждает премии", – заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2019 году стал австрийский писатель и драматург Петер Хандке, за 2018-й – польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
В прошлом году Шведская академия не вручала премию из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала.
Букмекеры включали в список фаворитов автора саги "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую.
Накануне Нобелевскую премию по химии за 2019 год присудили Джону Гудэнафу, Стэнли Уиттингэму и Акире Йосино за разработку литий-ионных батарей.
Премии по физике удостоились Джим Пиблз (Канада) – за теоретические открытия в физической космологии, Дидье Келоз и Мишель Майор (оба из Швейцарии) – за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды.
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенсе. Ученые получили награду за изучение реакции клеток на присутствие кислорода.
В 2019 году сумма каждой из премий составляет девять миллионов шведских крон, что соответствует 900 тысячам долларов США.
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