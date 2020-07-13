Британские ученые рассказали о возможных патологиях сердца из-за COVID-19

Фото: AP Photo/Jane Barlow/PA via AP
Ученые выяснили, что заболевание, вызываемое COVID-19, может негативно сказаться на сердце и вызывать патологические изменения в работе органа, сообщает телеканал Sky News.
Исследователи Эдинбургского университета проанализировали эхокардиограммы 1 261 пациента с коронавирусом из 69 стран. В 55% случаев были выявлены патологические изменения в работе сердца, а у каждого седьмого отмечались признаки тяжелой дисфункции.
При этом большинство до заражения не испытывало проблем с сердцем – это 901 человек. Патологические изменения зафиксировали у 46%, серьезную дисфункцию сердца – в 13% случаев.
Гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков назвал три варианта, при которых человек может не заболеть при встрече с коронавирусной инфекцией. В первую очередь роль играет сильный врожденный иммунитет.
По словам эксперта, у человека может быть хороший иммунный ответ. Третий случай, отмечает он, возможен, когда пациент, хоть и заразился COVID-19, но иммунный ответ действует в обычном порядке, без неадекватных реакций.
Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг предупредил, что заразность коронавируса повысилась на 30 процентов. Он объяснил, что это связано с мутациями ДНК. Профессор добавил, что если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.
За последние сутки в России выявили 6 537 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 25,6% не имели клинических проявлений. Всего в России зарегистрировали 733 699 случаев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: