Британские ученые рассказали о возможных патологиях сердца из-за COVID-19

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Ученые выяснили, что заболевание, вызываемое COVID-19, может негативно сказаться на сердце и вызывать патологические изменения в работе органа, сообщает телеканал Sky News.

Исследователи Эдинбургского университета проанализировали эхокардиограммы 1 261 пациента с коронавирусом из 69 стран. В 55% случаев были выявлены патологические изменения в работе сердца, а у каждого седьмого отмечались признаки тяжелой дисфункции.

При этом большинство до заражения не испытывало проблем с сердцем – это 901 человек. Патологические изменения зафиксировали у 46%, серьезную дисфункцию сердца – в 13% случаев.

Гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков назвал три варианта, при которых человек может не заболеть при встрече с коронавирусной инфекцией. В первую очередь роль играет сильный врожденный иммунитет.

По словам эксперта, у человека может быть хороший иммунный ответ. Третий случай, отмечает он, возможен, когда пациент, хоть и заразился COVID-19, но иммунный ответ действует в обычном порядке, без неадекватных реакций.

Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг предупредил, что заразность коронавируса повысилась на 30 процентов. Он объяснил, что это связано с мутациями ДНК. Профессор добавил, что если в марте от одного человека он мог передаться двоим–троим людям, то сейчас это число увеличилось до четырех.

За последние сутки в России выявили 6 537 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 25,6% не имели клинических проявлений. Всего в России зарегистрировали 733 699 случаев.