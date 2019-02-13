Ученые впервые нашли бактерии в Антарктиде

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Специалисты НИЦ "Курчатовский институт" во время исследования горной части Антарктиды обнаружили первые в мире микроорганизмы, которые выживают в экстремальных условиях. Бактерии могут выдерживать сильный холод, ветер, ультрафиолетовое излучение, пишут "Известия".

Для того чтобы выжить в такой среде, микроорганизмы приспосабливались к ней, формируя защитные механизмы. Кроме того, бактерии выработали механизм сохранения влаги.

По мнению ученых, ферменты найденных бактерий могут пригодиться при создании антибиотиков, пищевой продукции, а также моющих средств.

Также специалисты решили изучить реакцию обнаруженных микроорганизмов на воздействие глобального потепления, изменив условия существования бактерий. Оценить влияние эксперимента можно будет через несколько лет.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в леднике Туэйтса, одном из самых опасных в мире, гигантскую полость высотой около 300 метров. Пещера могла вместить 14 миллиардов тонн льда, но потеряла большую его часть за последние три года. Ледник Туэйтса ежегодно отступает примерно на 800 метров, ускоряя подъем уровня Мирового океана на 4%. Наличие внутренних пустот ускоряет этот процесс, поскольку к леднику дополнительно поступают вода и тепло.