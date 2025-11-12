21 декабря станет самым коротким днем в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Световой день сократится до минимума 21 декабря и составит 6 часов 59 минут 51 секунду. Об этом РИА Новости рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"21 декабря 2025 года в 18:03 по московскому времени склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния", – отметила она.

Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день окажется максимальной, а продолжительность дня – минимальной.

По словам астронома, к концу следующего месяца день увеличится до 7 часов 05 минут. При этом световой день начнет расти и 21 июня следующего года, в день летнего солнцестояния, будет длиться 17 часов 33 минуты.

Ранее сообщалось, что первый легкий мороз придет в Москву и Подмосковье в выходные, 15 и 16 ноября. Кроме того, в столице может сформироваться неустойчивый снежный покров. В ночь на воскресенье на дорогах возможна гололедица.

При этом автомобильная зима, когда среднесуточная температура окажется ниже 5 градусов, начнется в течение недели.

