Российский космонавт Гребенкин вернется на Землю на Crew Dragon 14 октября

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Российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю в составе миссии Crew-8 на корабле Crew Dragon в понедельник, 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в соцсети X.

Отстыковка корабля от Международной космической станции (МКС) планируется 13 октября в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по московскому). Приводнение в районе американского полуострова Флорида должно пройти 14 октября в 15:38 по времени Восточного побережья США (20:38 по московскому).

Ранее говорилось, что корабль Crew Dragon-8 вернется 13 октября. Возвращение перенесли на воскресенье из-за погодных условий, в частности из-за урагана "Милтон" возле побережья штата Флорида.

Это уже не первый перенос расстыковки. Сперва ее отложили с 7 на 8 октября, а затем переносили на 10 октября. Помимо Гребенкина, в экипаж корабля входят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

28 сентября корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта NASA Ника Хейга стартовал к МКС. Стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 30 сентября. Полет Горбунова на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и NASA.

