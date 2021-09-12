Космонавты МКС завершили выход в открытый космос

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Космонавты МКС Акихико Хосидэ и Тома Песке завершили почти семичасовой выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции. Трансляция велась на сайте НАСА, сообщает ТАСС.

Уточняется, что выход в космос длился 6 часов и 54 минуты и стал 12-м за 2021 год. Космонавты собрали и установили крепление для новой солнечной панели iROSA и заменили специальный прибор, измеряющий электростатический потенциал систем станции.

Также отмечается, что выход в космос планировался на 24 августа Акихико Хосидэ совместно с Марком Ванде Хай, однако он был отложен из проблем со здоровьем у Ванде Хая.

За все время члены экипажа МКС сделали 244 выхода в открытый космос общей продолжительностью в 64 дня 5 часов и 54 минуты.

Ранее сообщалось, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту новую партию спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

