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В мире

17:37

SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

наука за рубежом

Фото: AP Photo/John Raoux

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту новую партию спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"SpaceX планирует осуществить запуск Falcon 9 с 51-м спутником Starlink с комплекса 4Е с базы Космических сил в Ванденберге в Калифорнии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск запланирован на 13 сентября в 20:55 (14 сентября 06:55 мск). Он станет 31-м выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1738 космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась спустя 2,5 минуты после запуска, который организовали в Калифорнии.

Ракета "Альфа" взорвалась вскоре посте старта в США

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