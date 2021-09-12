SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

17:37
Фото: AP Photo/John Raoux
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту новую партию спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.
"SpaceX планирует осуществить запуск Falcon 9 с 51-м спутником Starlink с комплекса 4Е с базы Космических сил в Ванденберге в Калифорнии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск запланирован на 13 сентября в 20:55 (14 сентября 06:55 мск). Он станет 31-м выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1738 космических аппаратов.
Ранее сообщалось, что ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась спустя 2,5 минуты после запуска, который организовали в Калифорнии.
Ракета "Альфа" взорвалась вскоре посте старта в США
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