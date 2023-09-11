"Луна-25" могла упасть из-за неисправности прибора измерения ускорения – СМИ

Фото: Космический центр "Восточный" (ЦЭНКИ)

Причиной крушения межпланетной станции "Луна-25" могла стать неисправность в приборе для измерения ориентации и ускорения "Биус-Л", который не был испытан в космосе. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что данный прибор необходим для определения ориентации космической станции и скорости ее полета. Эти данные прибор передает на компьютер станции, который выдает команду двигателю.

Источник особенно подчеркнул, что главным признаком надежности любого прибора является его испытанность в полете в космосе. Однако "Биус-Л" никогда не проходил испытаний в космосе.

"Между "новинкой" и испытанным устройством всегда лучше выбирать второй вариант", – заявил собеседник агентства.

Он, однако, уточнил, что сбой в работе навигационного прибора является лишь одной из версий, а окончательное решение о причине крушения аппарата вынесет аварийная комиссия.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Спустя примерно пять с половиной дней космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли, однако уже 20 августа связь с ним прервалась.

Позже стало известно, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что послужило причиной крушения аппарата.

В СМИ появилась информация, что потеря "Луны-25" может спровоцировать перестановки в "Роскосмосе".

Ученые определили место и время падения станции "Луна-25"