Магнитные бури на Земле продлятся до 11 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Слабые магнитные бури установятся на Земле с 10 до 11 февраля из-за корональной дыры на Солнце. Об этом заявил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"На Солнце наблюдается корональная дыра. Такие объекты производят быстрые потоки солнечного ветра, и вчера (9 февраля. – Прим. ред.) Земля в этот поток погрузилась", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам эксперта, корональные дыры приводят к магнитным бурям. При этом сверхмощных событий ученый не прогнозирует.

Четыре сильные вспышки класса М произошли на Солнце 7 февраля. Вспышка мощностью М2.3 длилась 27 минут. Затем в активном центре 3981 произошли еще три вспышки со значением 1.6 (28 минут), 1.1 (9 минут) и 3.2 (26 минут).

Вместе с тем пик активности Солнца ожидается в середине текущего года. Однако он не будет рекордным, так как для радикального роста активности у звезды нет резервов.

