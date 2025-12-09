Форма поиска по сайту

09 декабря, 09:50

Наука
ИКИ РАН: магнитная буря должна начаться на Земле в течение нескольких часов

Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

Фото: depositphotos/KrisCole

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредила в своем телеграм-канале о приближающейся магнитной буре.

Ученые уточнили, что возмущения уже должны были фиксироваться на Земле. Однако в институте уточнили, что магнитная буря задерживается и начнется в течение нескольких часов.

Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что геомагнитный график в последние сутки выглядит необычно.

"Как затишье перед бурей", – отметили в ИКИ РАН.

Ранее ученые предупреждали, что 9–10 декабря ожидаются магнитные бури уровня G2–G3. По их мнению, возмущения будут фиксироваться после того, как выброс плазмы от вспышки на Солнце дойдет до Земли.

Пик магнитной бури, по расчетам, придется на вторую половину 9 декабря. Возмущения создадут благоприятные условия для возникновения полярных сияний.

Москвичей предупредили о рекордной магнитной буре мощностью 9–10 баллов

