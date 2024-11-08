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08 ноября, 18:15

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Biology Letters: чернобыльские лягушки выработали устойчивость к радиации

Ученые выявили устойчивость к радиации у чернобыльских лягушек

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Разновидность лягушек, которая живет на территории в чернобыльской зоне отчуждения, оказалась устойчива к радиации. Об этом заявили ученые, передает журнал Biology Letters.

"Полученные нами результаты позволяют предположить, что уровень радиации, которому в настоящее время подвергаются чернобыльские древесные лягушки, не является достаточно высоким, чтобы вызвать серьезные хронические повреждения у полуводных позвоночных", – отметили эксперты.

По словам ученых, радиация не оказывает влияния на старение лягушек. Более того, они не нашли связи между уровнем радиации и длиной теломер и уровнем кортикостерона, гормона, отвечающего за реакцию на стресс.

В марте прошлого года российское правительство утвердило упразднение зоны отчуждения, введенной из-за аварии на ЧАЭС и радиоактивного загрязнения в 1986 году. С 2024 года поселки Барсуки, Прогресс, Князевщина и Нижняя Мельница в Брянской области не считаются этой зоной.

Между тем радиоактивные отходы нашли в населенном пункте Седлец Вольштынского повета Великопольского воеводства на западе Польши. Около 50 радиоактивных источников, по утверждению оперативных служб, находились внутри бутылок для химических веществ.

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