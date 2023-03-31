Зону отчуждения из-за аварии на ЧАЭС отменят в России с 2024 года

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому в России не будет зоны отчуждения введенной из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 8 октября 2015 года № 1074 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", – говорится в документе.

Постановление вступит в силу с 1 января следующего года. После этого поселки Барсуки, Прогресс, Князевщина и Нижняя Мельница в Брянской области не будут считаться зоной отчуждения, которыми они были признаны из-за загрязнения радиацией.

Ранее Сергей Собянин принял решение о единовременной выплате москвичам, пострадавшим от радиационных аварий. Ее приурочат к годовщине аварии на ЧАЭС. Размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей.



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