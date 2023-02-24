Собянин принял решение о выплате матпомощи пострадавшим от радиационных аварий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении единовременной выплаты москвичам, пострадавшим от радиационных аварий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате радиационных воздействий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выплату приурочат к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Ее размер составит от 3 до 10 тысяч рублей. Ожидается, что получателями выплаты станут 14 875 горожан из числа ликвидаторов аварии и пострадавших.

Ранее в Мосгордуме предложили ввести дополнительные выплаты и другие меры поддержки для наставников-пенсионеров, которые работают в стратегически важных отраслях российской экономики.



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