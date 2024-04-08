Первый пуск ракеты "Ангара" состоится 9 апреля с космодрома Восточный

Фото: телеграм-канал "Я сказал "Поехали"

Госкомиссия выдала разрешение на первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный во вторник, 9 апреля, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что пуск состоится в 12:00 по московскому времени с площадки 1А. Исходя из данных циклограммы полета, отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени "Ангары" произойдет через 12 минут 26 секунд после старта.

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, ракету для первого пуска вывезли на стартовый комплекс 26 марта. Она полетит с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.

Испытания "Ангары-А5" начались в конце декабря 2023 года на космодроме Восточный. Представители Роскосмоса отметили, что ее запуск откроет новую страницу в истории ракетно-космической отрасли. В марте этого года стало известно, что в мае 2024-го с этого же космодрома планируется запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера" на одной ракете "Союз-2".