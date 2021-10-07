Рогозин анонсировал новый испытательный пуск ракеты "Ангара"

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Очередной испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара" пройдет в конце текущего года, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Это тяжелая ракета-носитель "Ангара", в конце этого года проведем новые испытания", – сказал он в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия планирует осуществлять на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

Первую российскую автоматическую станцию "Луна-25" планируется оправить на Луну в июле 2022 года.