Борисов заявил о переносе российской миссии на Луну на 2023 год

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Первая в современной России лунная миссия "Луна-25" перенесена на 2023 год, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, к сожалению", – ответил глава корпорации на вопрос о переносе миссии. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Юрий Борисов заявил, что российская орбитальная станция из-за сменных модулей сможет стать вечной, а к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны.

Он также указал на необходимость сделать РОС открытой для международных исследований.

