Россия готовится запустить квантовый спутник в 2023 году

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"
Россия запустит собственный квантовый спутник, сообщает "Газета.ру". Запуск запланирован на 2023 год.
Замдиректора Центра компетенций НТИ по направлению "Квантовые коммуникации" НИТУ "МИСиС" Игорь Павлов рассказал, что спутниками занимаются "Роскосмос" и "Газпром космические системы", а Центр разрабатывает оборудование, которое будет устанавливаться на спутник.
Павлов рассказал, что этот спутник по открытому пространству будет распределять квантовые ключи между Москвой и Владивостоком.
"Дальше с помощью любых видов связи – мобильной, спутниковой, стационарной, интернета – мы начинаем обмениваться информацией, зашифровав ее с помощью этих квантовых ключей. Причем такой сетью можно покрыть всю страну. В ближайшие пять лет будут запуски больше академические, чтобы просчитать бюджет, оценить возможности технологии, плюсы и минусы", – рассказал он.
Павлов подчеркнул, что принимать решение о покрытии такими спутниками всей страны будут после того, как технология "обкатается".
Ранее Россия приступила к разработке схемы первой в своей истории миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность. Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля "Орел" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом.
Первый запуск корабля состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Отмечалось, что в 2024 году он без экипажа совершит полет к МКС, а уже в 2025 году доставит туда космонавтов.
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