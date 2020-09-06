Неисправность в вышедшей из строя третьей ступени "Союза" устранили

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" устранил неисправность в третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", из-за которой в январе перенесли пуск с космодрома Плесецк, сообщает ТАСС.

Чтобы такие ситуации не повторялись, в Центре провели ряд мероприятий. Отмечается, что последующие успешные запуски "Союза-2" подтвердили правильность решений.

24 января ракета-носитель "Союз-2.1а" должна была стартовать с космодрома Плесецк со спутником связи "Меридиан-М", но запуск отменили из-за проблем с электрикой третьей ступени.

Ранее стало известно, что в 2022 году пройдет запуск новой ракеты-носителя "Рокот-М". Она будет задействована для запусков низкоорбитальных малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты.

