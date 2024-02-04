Отстыковку Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии от МКС перенесли на 6 февраля

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Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, на котором находятся четыре космических туриста, покинет Международную космическую станцию (МКС) для возвращения на Землю не ранее 6 февраля. Причиной стала непогода в районе приводнения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на NASA.

"NASA, Axiom Space, и SpaceX теперь планируют отстыковку корабля третьей миссии Axiom от МКС не ранее вторника 6 февраля. Специалисты отказались от проведения отстыковки корабля Dragon SpaceX с экипажем миссии Axiom 5 февраля из-за погодных условий", – подчеркивается в сообщении.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space провели первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа.

Командир Майкл Лопес-Алегриа, который является бывшим астронавтом NASA, и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти, Эйтан Стиббе отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля. Уже на следующий день космические туристы были на станции.

Пробыть на ней они должны были 10 дней, но из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды отстыковку пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней.

Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС