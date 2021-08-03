Запуск космического корабля Starliner отложен – Boeing

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Тестовый запуск к МКС космического корабля Starliner отложен по неизвестной причине. Это следует из публикации в Twitter американской корпорации Boeing, которая является разработчиком данного аппарата.

"Мы подтверждаем, что сегодняшний тестовый запуск корабля Starliner отменен", – сообщили в компании.

Там уточнили, что более подробная информация об отмене полета будет опубликована в ближайшее время.

Straliner должен был отправиться к Международной космической станции еще 30 июля, однако тогда NASA вместе с Boeing приняли решение отложить запуск до 3–4 августа.

Изначально причиной такого решения называли инцидент с российским модулем "Наука", в результате которого МКС потеряла высоту. Однако позже появилась версия, согласно которой перенос запуска был связан с технической неготовностью корабля к старту. По другому предположению, причиной отмены полета могли послужить неблагоприятные погодные условия.

