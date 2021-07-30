Стали известны возможные причины переноса запуска корабля Starliner

Фото: NASA

Перенос запуска американского космического корабля Starliner связан с его технической неготовностью к старту. Такое мнение выразил источник в ракетно-космической отрасли в разговоре с РИА Новости.

При этом источник ТАСС утверждает, что запуск могли перенести из-за погодных условий.

Ранее в NASA приняли решение отложить запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию. Изначально пуск планировали осуществить в пятницу, 30 июля. Уточнялось, что NASA перенесло запуск из-за инцидента с российским модулем "Наука".

Планируется, что перенос запуска даст время команде МКС для продолжения работы по проверке российского модуля. В NASA надеются, что это гарантирует готовность станции к прибытию Starliner.