02 октября, 16:57Наука
"Роскосмос" назвал условие для участия РФ в проекте МКС после 2028 года
Фото: AP Photo/Roscosmos State Space Corporation
Вопрос участия России в проекте Международной космической станции после 2028 года будет решаться, исходя из состояния последней. Об этом на полях Международного астронавтического конгресса в Баку заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции", – цитирует его РИА Новости.
Борисов заметил, что МКС рано или поздно должна будет прекратить свое существование. Если проект будет решено закрыть, то Россия окажет содействие в своде станции с околоземной орбиты.
Ранее стало известно, что США, Япония, Канада и ЕС согласились продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, Россия же будет участвовать в ее эксплуатации до 2028 года. В "Роскосмосе" же уточняли, что РФ сможет проводить исследования на станции до 2030 года.
До этого сообщалось, что первый отбор космонавтов для полетов на будущую Российскую орбитальную станцию планируется провести уже в 2023–2024 годах. В нем смогут принять участие действующие космонавты "Роскосмоса".
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