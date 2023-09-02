Нобелевский фонд отменил приглашения послам РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий

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Нобелевский фонд принял решение отозвать приглашения послам РФ, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий, которая пройдет в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте организации.

"Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение. Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики", – отмечается в сообщении.

Фонд указал, что данных послов пригласят на церемонию вручения в Осло.

До этого стало известно, что шведская экоактивистка Грета Тунберг в четвертый раз номинирована на Ноболевскую премию мира вместе со своим движением Fridays for Future. Кандидатура 19-летней Тунберг была выдвинута норвежским депутатом от Партии зеленых Рауандом Исмаилом. По мнению парламентария, Тунберг и ее движение меняют мир "в режиме реального времени".

Ранее норвежский депутат Кристан Тюбрин-Гедде выдвинул на соискание Нобелевской премии мира генсека НАТО Йенса Столтенберга. Парламентарий назвал его "важнейшим связующим звеном" между странами Альянса и подчеркнул важность того, что военный блок обеспечил поддержку Украины.

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