Грету Тунберг в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию мира

Фото: TACC/Matteo Bazzi/EPA

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в четвертый раз номинирована на Ноболевскую премию мира вместе со своим движением Fridays for Future. Об этом сообщает NTB.

Кандидатура 19-летней Тунберг была выдвинута норвежским депутатом от Партии зеленых Рауандом Исмаилом.

"Благодаря движению "Пятницы во имя будущего" и Грете Тунберг климатические забастовки собрали молодых людей со всего мира для этой борьбы, потому они стали достойными лауреатами премии мира", – сказал он.

По мнению парламентария, Тунберг и ее движение меняют мир "в режиме реального времени".

Ранее норвежский депутат Кристан Тюбрин-Гедде выдвинул на соискание Нобелевской премии мира генсека НАТО Йенса Столтенберга. Парламентарий назвал его "важнейшим связующим звеном" между странами Альянса и подчеркнул важность того, что военный блок обеспечил поддержку Украины.

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