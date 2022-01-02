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Наука

05:40

Первый новогодний звездопад можно будет увидеть в России 3 января

наука

Фото: depositphotos/raspirator

Россияне в ночь на 3 января смогут увидеть первый новогодний звездопад. Об этом утверждается на сайте Московского планетария.

Пик метеорного потока Квадрантиды прогнозируется с полуночи до рассвета в понедельник.

"В пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час", – отмечается в материале.

По словам специалистов, на всей территории страны прогнозируются идеальные условия видимости для наблюдения звездопада. При этом Луна также не помешает россиянам.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года россияне смогут наблюдать в вечернем небе парад планет. Эксперты утверждали, что лучшее время для наблюдения – с 16:00 до 18:00.

По словам астропсихолога Инги Лозанчич, во время парада планет россиянам стоит проявить осторожность в высказываниях. Эксперт поясняла, что в этот период люди очень чувствительны и любое неверное слово или интонация могут обидеть человека.

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