Аппарат "Чанъэ-5" совершил успешную посадку на Луне

Фото: China's National Space Administration

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно приземлился на видимой стороне Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Возвращаемый аппарат отправили на Луну за образцами грунта. Миссия рассчитана на 23 дня.

Ранее китайские ученые рассчитали уровень излучения, которому подвергаются люди на поверхности Луны. За основу эксперты взяли данные китайской автоматической станции "Чанъэ-4", работавшей на Луне в 2019 году.