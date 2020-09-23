Астрономы увидели мерцающую тень черной дыры

Фото: NASA

Ученые из коллаборации EHT увидели мерцающую тень черной дыры. Об этом сообщает журнал

Astrophysical Journal.

Ученые изучили архивные документы телескопа за 2009–2013 годы для анализа тени. В итоге эксперты пришли к выводу, что тень присутствовала и в более ранних наблюдениях, а ее размеры с годами практически не изменились. При этом, по словам ученых, у тени менялась яркость.

"Анализ данных показывает, что ориентация и тонкая структура кольца меняются со временем. Это дает первое представление о динамической структуре аккреционного потока, окружающего горизонт событий. Изучение этой области будет иметь решающее значение для лучшего понимания того, как черные дыры срастаются с веществом и запускают релятивистские джеты", – рассказал один из авторов исследования Томас Кричбаум.

Авторы объяснили, что мерцание тени происходит из-за нагревающегося газа, который падает на черную дыру. По их словам, яркость кольца со временем в том числе становится мерцающей из-за турбулентного потока веществ. Ученые отмечают, что такая гипотеза ставит под сомнение некоторые теоретические модели аккреции, поэтому для ее подтверждения нужны дальнейшие наблюдения.

Ранее ученые-астрофизики нашли "сердцебиение" в гамма-диапазоне, исходящее из газового облака в созвездии Орла, которое гравитационно связано с черной дырой. Речь идет об объекте, который входит в состав микроквазара SS 43.

По словам исследователей, взаимодействие между столь разнородными, расположенными довольно далеко друг от друга объектами удалось зафиксировать впервые. Эксперты из Германии, Испании, Китая, а также США нашли в созвездии Орла облако космического газа, испускающее пульсирующее излучение.

