Ученые впервые сумели измерить дозу облучения на поверхности Луны

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Группа китайских ученых рассчитала уровень излучения, которому подвергаются люди на поверхности Луны. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Специалисты выполнили расчеты суточной дозы радиации, которую космонавты получают от взаимодействия с галактическими космическими лучами, спорадическими выбросами солнечных частиц, а также от нейтронов и гамма-лучей, возникающих от взаимодействия космической радиации с лунным грунтом.

За основу эксперты взяли данные китайской автоматической станции "Чанъэ-4", работавшей на Луне в 2019 году. На борту устройства был размещен нейтронный дозиметр.

Специалистам удалось определить, что дневная доза ионизирующего облучения составляет в среднем 1369 микрозиверт.

"Уровни радиации, которые мы измерили на Луне, примерно в 200 раз выше, чем на поверхности Земли, и в 5–10 раз выше, чем на борту самолета, летящего из Нью-Йорка во Франкфурт", – рассказал один из исследователей Роберт Виммер-Швайнгрубер из Национального космического центра Китайской академии наук.

По мнению ученых, основу излучения составляют галактические космические лучи.

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