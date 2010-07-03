Кардиохирург развенчал мифы о признаках сердечного приступа

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Кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Федоров прокомментировал сообщение Британского фонда здоровья о признаках приближения сердечного приступа у женщин. В исследовании британцев говорилось, что чаще всего перед сердечным приступом у женщин отмечаются боли в груди, хрипы, ощущение тошноты, потливость, отдышка и головокружение.

По словам Федорова, давящие боли за грудиной являются типичным признаком стенокардии. В беседе с ИА "НСН" специалист отметил, что это не признаки, а сам приступ.

"Предшествовать приступу может избыточная физическая или эмоциональная нагрузка. Эти признаки, указанные британскими учеными только что, перечислены в учебниках по внутренним болезням, начиная примерно с XVIII века. И относятся они как к женщинам, так и к мужчинам. С какой целью они переписывают учебники, выдавая это за собственные умозаключения, не ясно. Возможно, это провокация", – отметил кардиохирург.

В начале сентября шведские ученые выяснили, что у мужчин, у которых в подростковом возрасте зафиксирована избыточная масса, повышается риск получить инфаркт миокарда в возрасте до 65 лет.

Свою работу исследователи презентовали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже. Они проанализировали данные длительного наблюдения за 1,7 миллиона подростков, родившихся в Швеции в период с 1950 по 1987 годы и зачисленных на военную службу. Проводился анализ общего осмотра, измерения давления, коэффициента IQ, тестирования сердца и мышц.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.