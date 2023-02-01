Астроном оценил опасность приближающейся к Земле зеленой кометы

Фото: depositphotos/Molodec_

Приближающаяся к Земле зеленая комета не представляет для планеты никакой опасности. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 февраля комета C/2022 E3 (ZTF) пролетит на минимальном расстоянии от Земли. В Московском планетарии рассказали, что космическое тело можно будет разглядеть даже невооруженным глазом. Тем не менее для лучшего обзора все же необходимо использовать бинокль или телескоп.

"Комета была открыта почти год назад, 2 марта 2022 года, на расстоянии около 4,3 астрономической единицы от Солнца. Сначала объект не проявлял кометной активности, но по мере приближения к Солнцу вокруг ядра стала раздуваться кома (облако из пыли и газа. – Прим. ред.). С ноября 2022 года этот открытый объект стал похож на комету с присущими ей всеми свойствами", – пояснил Нароенков.





Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН 1 февраля комета сблизится с Землей на наименьшее расстояние, которое составит 42 миллиона километров. Это далеко от Земли, поэтому комета никакой опасности для нас не представляет.

Ранее глава экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов объяснил, почему приближающаяся к Земле комета приобрела зеленый цвет. Эксперт отметил, что все дело в окутывающем ее газе из молекул циана или двухатомного углерода.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!