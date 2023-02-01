Россиянам рассказали, как выбрать лучший телескоп

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

При выборе телескопа следует исходить из того, что именно человек хочет рассмотреть в космосе, заявил специалист Максим Соколов. Об этом сообщает RT.

Эксперт рассказал, что телескоп выполняет две главные функции: собирает свет и увеличивает изображение. Все устройства делятся на три вида: линзовые, зеркальные и зеркально-линзовые. От их назначения и следует отталкиваться, подчеркнул Соколов.

Так, линзовые позволят рассмотреть яркие небесные тела, например планеты и Луну. Зеркально-линзовые помогут наблюдать за объектами и туманностями.

"Одна из самых важных характеристик, от которой нужно отталкиваться при выборе телескопа, – это апертура. Если вы собираетесь наблюдать звезды и небесные тела в относительной близости, подойдет апертура до 150 миллиметров. Для наблюдения за звездами при нахождении в городе лучше выбрать 70–90 миллиметров", – отметил он.

Кроме того, при выборе телескопа следует учитывать фокусное расстояние. Тем, кто только начал увлекаться подобной тематикой, подойдет устройство с фокусным расстоянием 700 миллиметров.

Ранее сотрудник Московского планетария Александр Перхняк рассказал, когда москвичам удастся рассмотреть зеленую комету, приближающуюся к Земле. C/2022 E3 (ZTF) окажется на минимальном расстоянии от планеты. По словам эксперта, лучше всего наблюдать за космическим телом за городом и в предрассветные часы.

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