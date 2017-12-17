Открылся выход на Старопетровский проезд из северного вестибюля "Войковской"

17 декабря, 14:15
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Выход на Старопетровский проезд из северного вестибюля станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии метро временно открыли для пассажиров. Работы по установке навеса там были приостановлены, сообщается в официальном канале столичной подземки в Telegram.
"Для удобства пассажиров временно открыт выход на Старопетровский проезд из северного вестибюля станции "Войковская", − сказано в сообщении. "Благодаря открытию этого выхода пассажирам будет удобнее и быстрее добраться до станции МЦК "Балтийская", − пояснили в метрополитене. Также уточняется, что в понедельник, 18 декабря, выход вновь будет закрыт, в связи с возобновлением ремонтных работ по установке навеса.
Ранее стало известно, что 16 декабря у станций "Сокол" и "Речной вокзал" пассажирам раздали более 360 литров чая. Участок зеленой ветки метро, на котором расположены станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская",
закрыт для пассажиров в эти выходные − 16 и 17 декабря для проведения работ по присоединению станции "Ховрино".
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