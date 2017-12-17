Свыше 360 литров чая раздали пассажирам у станций "Сокол" и "Речной вокзал"

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Более 360 литров чая раздали пассажирам 16 декабря − в первый день закрытия трех станций Замоскворецкой линии столичного метро.
"Для обеспечения удобства и повышения комфорта наших пассажиров на время закрытия трех станций метро Замоскворецкой линии, возле станций "Сокол" и "Речной вокзал" мы начали раздавать бесплатный горячий чай", − сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе метрополитена. В руководстве столичной подземки также отметили, что сами москвичи позитивно оценили эту инициативу. "За первый день работы пассажирам раздали свыше 360 литров чая", − уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что у станций "Сокол" и "Речной вокзал" начали раздавать бесплатный чай. Участок Замоскворецкой линии со станциями "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закрыли для пассажиров 16 и 17 декабря. Это связано с проведением работы по присоединению к зеленой ветке новой станции "Ховрино". До понедельника, 18 декабря, поезда по Замоскворецкой линии следуют только до станции "Сокол".
Для проезда пассажиров от "Речного вокзала" до "Сокола" запустили автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: