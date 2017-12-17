Свыше 360 литров чая раздали пассажирам у станций "Сокол" и "Речной вокзал"

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Более 360 литров чая раздали пассажирам 16 декабря − в первый день закрытия трех станций Замоскворецкой линии столичного метро.

"Для обеспечения удобства и повышения комфорта наших пассажиров на время закрытия трех станций метро Замоскворецкой линии, возле станций "Сокол" и "Речной вокзал" мы начали раздавать бесплатный горячий чай", − сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе метрополитена. В руководстве столичной подземки также отметили, что сами москвичи позитивно оценили эту инициативу. "За первый день работы пассажирам раздали свыше 360 литров чая", − уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что у станций "Сокол" и "Речной вокзал" начали раздавать бесплатный чай. Участок Замоскворецкой линии со станциями "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закрыли для пассажиров 16 и 17 декабря. Это связано с проведением работы по присоединению к зеленой ветке новой станции "Ховрино". До понедельника, 18 декабря, поезда по Замоскворецкой линии следуют только до станции "Сокол".

Для проезда пассажиров от "Речного вокзала" до "Сокола" запустили автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.