Возле "Сокола" и "Речного вокзала" начали раздавать бесплатный чай

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Пассажирам начали раздавать бесплатный чай возле станций метро "Сокол" и "Речной вокзал".

Как пояснили в пресс-службе столичного метрополитена, машины будут дежурить до 20:00.

Станции метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закрыли на два дня 16 и 17 декабря. Там ведутся работы по присоединению к Замоскворецкой линии новой станции "Ховрино". До 18 декабря поезда будут ходить только до станции "Сокол".

Для удобства пассажиров между "Речным вокзалом" и "Соколом" ввели автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.