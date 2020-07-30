Собянин надеется, что с 1 сентября школы будут работать в обычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что с 1 сентября московские школы вернутся к нормальному режиму работы. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что власти понимают опасность периодического закрытия классов или даже школ. Однако, по словам Собянина, такие прецеденты уже были при росте заболеваемости гриппом или ОРВИ.

Глава города напомнил, что в период пандемии коронавируса наладить дистанционное обучение помог проект "Московской электронной школы". Собянин выразил надежду, что данный инструмент будет более отточенным с каждым годом.

"К этому нас подвигла ковидная ситуация. Надеюсь, что такой инструмент с каждый годом будет все более и более совершенным. И когда нам понадобится, даже точечно, мы будем его применять", – сказал Собянин.

Он отметил, что все это время столичные власти работали над приложением для дистанционного обучения. Собянин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом позволила продвинуться в развитии систем дистанционного обучения.

"Мы активно все это время готовили приложение, платформу для работы в дистанционном режиме, записывали видеоуроки и так далее, совершенствовали элементы "Московской электронной школы", чтобы работать полноценно на дистанционном режиме", – заявил Собянин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате. Она подчеркнула, что данное развитие событий допустят в случае отсутствия дополнительных рисков в отдельных регионах.