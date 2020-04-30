В Москве не будут ограничивать работу продуктовых магазинов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Власти Москвы не планируют ограничивать работу продуктовых магазинов из-за пандемии коронавируса, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если мы будем ограничивать работу продуктовых магазинов, то еще большую толчею установим", – сказал мэр, отметив, что все магазины обязаны следить, чтобы в них соблюдалась социальная дистанция. В противном случае магазины штрафуются.

"У нас за последние дни около 500 серьезных штрафов в адрес магазинов, в первую очередь – продуктовых магазинов. Они не должны пускать граждан, если видят, что магазин переполнен. А граждане должны соблюдать социальную дистанцию перед входом в магазин", – добавил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, о чем свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.

Мэр предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.

Также, по словам мэра, подавляющее число москвичей соблюдают режим самоизоляции.