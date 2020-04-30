В Москве не будут ограничивать работу продуктовых магазинов

30 апреля, 20:47
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Власти Москвы не планируют ограничивать работу продуктовых магазинов из-за пандемии коронавируса, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если мы будем ограничивать работу продуктовых магазинов, то еще большую толчею установим", – сказал мэр, отметив, что все магазины обязаны следить, чтобы в них соблюдалась социальная дистанция. В противном случае магазины штрафуются.
"У нас за последние дни около 500 серьезных штрафов в адрес магазинов, в первую очередь – продуктовых магазинов. Они не должны пускать граждан, если видят, что магазин переполнен. А граждане должны соблюдать социальную дистанцию перед входом в магазин", – добавил мэр Москвы.
Собянин также отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, о чем свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.
Мэр предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.
Также, по словам мэра, подавляющее число москвичей соблюдают режим самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: