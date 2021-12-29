Собянин заявил о рекордном вводе недвижимости в 2021 году

12:02
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства
Сергей Собянин рассказал о рекордном вводе недвижимости в нынешнем году в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства.
Согласно материалам пресс-службы, в 2021 году было построено 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 7,4 миллиона квадратных метров жилья, что является рекордом за всю историю города, включая период массового жилищного строительства 60-х годов XX века.
Как отмечается, в Москве за десять лет построили 104,8 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 43,6 миллиона квадратных метров жилья. В квартирах, построенных после 2010 года, живут около миллиона семей. А возведение коммерческой недвижимости позволило создать в городе около 770 тысяч рабочих мест.
В пресс-службе также сообщили, что в этом году в Москве построили 85 социальных объектов. Это 54 здания школ и детсадов, 10 зданий медучреждений, 17 спортивных объектов и четыре объекта культуры.
Кроме того, столичные власти реализуют масштабную программу строительства около миллиона квадратных метров новых медучреждений.
Также правительство города принимает активное участие в реализации программ развития МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана, говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию более 70 социальных объектов.
По его словам, в городе построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60% из них возвели инвесторы.
Кроме того, с начала года инвесторы приобрели у города 1 302 объекта нежилой недвижимости. Это на 45% больше, чем в прошлом году. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет.
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