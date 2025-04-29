29 апреля, 14:05Политика
В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые изменения
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин провел кадровые перестановки в градостроительном комплексе Москвы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По решению мэра, Максим Гаман стал руководителем АО "Мосинжпроект" – крупнейшей инжиниринговой компании России. Собянин подчеркнул стратегическую важность предприятия, отвечающего за развитие транспортной инфраструктуры.
Екатерина Соловьева назначена руководителем департамента городского имущества. С апреля 2020 года, она возглавляла Московское управление ФАС, а до этого занимала различные должности в правительстве Москвы, включая пост первого заместителя руководителя департамента земельных ресурсов.
Также принято решение объединить департамент гражданского строительства и департамент развития новых территорий. Руководителем нового объединенного департамента назначен Алексей Александров, говорится в сообщении.
Мэр добавил, что бывший глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов удостоен почетного знака "Заслуженный строитель" и продолжит свою профессиональную деятельность в строительной сфере.
Ранее сообщалось, что Анастасия Бондаренко заняла должность статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ. В Минобрнауки она возглавит направление законопроектной деятельности.
Еще одним кадровым решением стало назначение Александра Лукашика чрезвычайным и полномочным послом в Черногории. На дипломатической службе он состоит с 1989 года.