В градостроительном комплексе Москвы произошли кадровые изменения

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Сергей Собянин провел кадровые перестановки в градостроительном комплексе Москвы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По решению мэра, Максим Гаман стал руководителем АО "Мосинжпроект" – крупнейшей инжиниринговой компании России. Собянин подчеркнул стратегическую важность предприятия, отвечающего за развитие транспортной инфраструктуры.

Екатерина Соловьева назначена руководителем департамента городского имущества. С апреля 2020 года, она возглавляла Московское управление ФАС, а до этого занимала различные должности в правительстве Москвы, включая пост первого заместителя руководителя департамента земельных ресурсов.

Также принято решение объединить департамент гражданского строительства и департамент развития новых территорий. Руководителем нового объединенного департамента назначен Алексей Александров, говорится в сообщении.

Мэр добавил, что бывший глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов удостоен почетного знака "Заслуженный строитель" и продолжит свою профессиональную деятельность в строительной сфере.

Ранее сообщалось, что Анастасия Бондаренко заняла должность статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ. В Минобрнауки она возглавит направление законопроектной деятельности.

Еще одним кадровым решением стало назначение Александра Лукашика чрезвычайным и полномочным послом в Черногории. На дипломатической службе он состоит с 1989 года.