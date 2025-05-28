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01:23

Происшествия

Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников

Фото: Минобороны РФ

Противовоздушная оборона (ПВО) Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ночью в среду, 28 мая, перед Москвой была отражена атака нескольких украинских дронов. Силы ПВО сначала ликвидировали четыре беспилотника, писал Собянин. Позднее он сообщал еще о нескольких.

На этом фоне в столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. Они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.

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мэр Москвыпроисшествия

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