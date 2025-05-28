Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ночью в среду, 28 мая, перед Москвой была отражена атака нескольких украинских дронов. Силы ПВО сначала ликвидировали четыре беспилотника, писал Собянин. Позднее он сообщал еще о нескольких.

Несколько дней назад тоже была предотвращена атака нескольких украинских беспилотников на Москву.