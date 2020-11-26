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18:50

В Москве не планируют переводить учащихся 1–5-х классов на дистанционное обучение

мэр Москвы Сергей Собянин город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве не планируют переводить учащихся 1–5-х классов на дистанционное обучение, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас нет планов переводить с 1-го по 5-й класс на дистанционку. Они продолжают учиться очно. Да, это тоже зона риска, но чем младше дети, тем меньше они болеют. И это маленькие дети, которым требуется присмотр родителей, и оставить их одних дома достаточно сложно", – отметил градоначальник.

Также мэр подчеркнул, что система здравоохранения в Москве справляется с пандемией коронавируса. При этом Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация с каждым днем становится все более напряженной.

Ранее власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах до 6 декабря. Мэр сообщал, что данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения коронавируса.

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказывал, что в настоящий момент 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении. Он отмечал, что для части детей реализована смешанная форма обучения. Решение о разделении параллелей принимают непосредственно в школах.

В рамках борьбы с COVID-19 для 6–11-х классов в Москве продлили дистанционку

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