Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 09:46

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о реставрации паркового ансамбля усадьбы Кусково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2017 года в Москве поэтапно реставрируют парковый ансамбль усадьбы Кусково, чтобы сохранить его для будущих поколений. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Мэр отметил, что в регулярном парке и прилегающем лесопарке появились тематические детские площадки. Также там обустроили скейт-парк и трамп-парк, беговые и велодорожки, сделали площадки для старшего поколения. Кроме того, восстановлен был Горбатый мост – его оформили в стиле находящегося рядом Голландского домика.

Особое внимание было уделено восстановлению водоемов: Сухого, Малого, Локасинского, Собачьего (Лесного) и Радужных прудов. Был очищен и Большой Дворцовый пруд, там проведена экологическая реабилитация канала.

По словам Собянина, фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков сейчас выглядят так же, как было задумано с самого начала. В них размещены выставочные экспозиции и музейные залы.

Также были отреставрированы хозяйские постройки: Кузня, Сушильня, каретный сарай. На данный момент там расположены служебные кабинеты и художественная мастерская. Завершены работы и над павильоном "Грот", Обелиском и Колонной со статуей Минервы.

"В прошлом месяце закончили работу над деревянной колокольней, а в этом – над Швейцарским домиком – объектом культурного наследия федерального значения", – сказал градоначальник.

Он добавил, что в ходе реставрации Швейцарского домика были сохранены детали, предусмотренные оригинальным проектом Николая Бенуа – главного архитектора Петергофа.

Для начала были приведены в порядок отмостка и цоколь, потом укреплен первый этаж, оформленный "под кирпич". Специалисты расчистили фасады и обработали их специальным составом, а после оштукатурили и покрасили.

Особенно сложно было работать с деревянным срубом. Во время реставрации его временно отделили от нижней части и подвесили для замены поврежденного нижнего венца. Особо бережно надо было работать и над большим балконом. Также восстановлены были деревянное крыльцо и лестница.

Внутри домика отреставрировали исторические печи. Параллельно была воссоздана кирпичная кладка дымников и печных труб. Приведены в порядок окна, двери, кровля, западная и северная галереи. Мэр отметил, что вход в интерьеры скоро будет открыт для посетителей – после завершения создания экспозиции.

Собянин добавил, что в ближайшее время начнется реставрация пяти Менажерей (птичников), Дома управляющего, Оранжереи, Кухни, Эрмитажа и Оранжереи "Американская". Уже сейчас специалисты проводят исследования, которые лягут в проекты работ.

Мэр рассказал, что ежегодно усадьбу посещают сотни тысяч гостей, также там снимают исторические фильмы, проводят городские фестивали "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

Ранее на портале и в приложении "Узнай Москву" опубликовали аудиогид по музею-заповеднику Кусково. 17 точек, которые смогут посетить туристы в рамках экскурсии, отмечены на интерактивной карте в приложении. Пользователи познакомятся с богатой историей усадьбы, увидят уникальные природные объекты и современные спортивные площадки, которые гармонично вписаны в исторический ландшафт.

"Новости дня": реставрация деревянной колокольни завершилась в усадьбе Кусково

Читайте также


мэр Москвыкультурагород

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика