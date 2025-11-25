Сергей Собянин рассказал о реставрации паркового ансамбля усадьбы Кусково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2017 года в Москве поэтапно реставрируют парковый ансамбль усадьбы Кусково, чтобы сохранить его для будущих поколений. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Мэр отметил, что в регулярном парке и прилегающем лесопарке появились тематические детские площадки. Также там обустроили скейт-парк и трамп-парк, беговые и велодорожки, сделали площадки для старшего поколения. Кроме того, восстановлен был Горбатый мост – его оформили в стиле находящегося рядом Голландского домика.

Особое внимание было уделено восстановлению водоемов: Сухого, Малого, Локасинского, Собачьего (Лесного) и Радужных прудов. Был очищен и Большой Дворцовый пруд, там проведена экологическая реабилитация канала.

По словам Собянина, фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков сейчас выглядят так же, как было задумано с самого начала. В них размещены выставочные экспозиции и музейные залы.

Также были отреставрированы хозяйские постройки: Кузня, Сушильня, каретный сарай. На данный момент там расположены служебные кабинеты и художественная мастерская. Завершены работы и над павильоном "Грот", Обелиском и Колонной со статуей Минервы.

"В прошлом месяце закончили работу над деревянной колокольней, а в этом – над Швейцарским домиком – объектом культурного наследия федерального значения", – сказал градоначальник.

Он добавил, что в ходе реставрации Швейцарского домика были сохранены детали, предусмотренные оригинальным проектом Николая Бенуа – главного архитектора Петергофа.

Для начала были приведены в порядок отмостка и цоколь, потом укреплен первый этаж, оформленный "под кирпич". Специалисты расчистили фасады и обработали их специальным составом, а после оштукатурили и покрасили.

Особенно сложно было работать с деревянным срубом. Во время реставрации его временно отделили от нижней части и подвесили для замены поврежденного нижнего венца. Особо бережно надо было работать и над большим балконом. Также восстановлены были деревянное крыльцо и лестница.

Внутри домика отреставрировали исторические печи. Параллельно была воссоздана кирпичная кладка дымников и печных труб. Приведены в порядок окна, двери, кровля, западная и северная галереи. Мэр отметил, что вход в интерьеры скоро будет открыт для посетителей – после завершения создания экспозиции.

Собянин добавил, что в ближайшее время начнется реставрация пяти Менажерей (птичников), Дома управляющего, Оранжереи, Кухни, Эрмитажа и Оранжереи "Американская". Уже сейчас специалисты проводят исследования, которые лягут в проекты работ.

Мэр рассказал, что ежегодно усадьбу посещают сотни тысяч гостей, также там снимают исторические фильмы, проводят городские фестивали "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

Ранее на портале и в приложении "Узнай Москву" опубликовали аудиогид по музею-заповеднику Кусково. 17 точек, которые смогут посетить туристы в рамках экскурсии, отмечены на интерактивной карте в приложении. Пользователи познакомятся с богатой историей усадьбы, увидят уникальные природные объекты и современные спортивные площадки, которые гармонично вписаны в исторический ландшафт.