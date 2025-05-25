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25 мая, 17:47

Мэр Москвы
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Собянин: ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА на подлете к Москве

ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА на подлете к Москве – Собянин

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противооздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков в данный момент работают сотрудники экстренных служб.

Всего за воскресенье, 25 мая, в Москве сбили 14 вражеских БПЛА. Во время всех инцидентов к работе с обломками летательных аппаратов привлекались специалисты служб оперативного реагирования.

В связи с атаками в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют запреты на прием и вылет самолетов. Их вводили несколько раз. Во время действия первых ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.

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