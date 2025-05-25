Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Российская система противооздушной обороны (ПВО) сбила еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что на месте падения фрагментов БПЛА уже находятся сотрудники экстренных служб.

Таким образом, общее число сбитых в столице дронов за воскресенье, 25 мая, составило три. Во время всех инцидентов к работе с обломками летательных аппаратов привлекались специалисты служб экстренного реагирования.

В связи с атаками в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют запреты на прием и вылет самолетов. Их вводили несколько раз. Во время действия первых ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.